中国国防部否认武装直升机研发窃取美国技术

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京7月26日电---美国联合科技公司(UTX.N)上月承认违反了美国出口管制条例，出售的软件被中国用於研发首款现代化武装直升机。中国国防部周四称，这种说法与事实严重不符。
联合科技上月称，旗下普拉特·惠特尼加拿大公司（Pratt & Whitney Canada）和Hamilton Sundstrand公司同意支付美国政府7,500万美元，以了结与违规相关的刑事和行政指控。
但在中国的首次官方回应中，国防部否认与此案有关，坚称中国武装直升机完全自行研制生产。
据中国国防部网站（www.mod.gov.cn）上的声明，国防部发言人杨宇军称：“所谓中国在研发武装直升机过程中窃取美国技术的说法，与事实严重不符。”
“中国武器装备发展始终坚持独立自主、自主创新的原则，依靠自己的力量研制和生产。”
“中国的武装直升机及其配装的发动机均为自行研制生产，具有完全自主知识产权。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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