习近平和拜登讨论下周访美议事日程

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月8日电---白宫周三表示，美国副总统拜登与中国国家副主席习近平讨论了後者下周访美的议事日程，包括经济、贸易、地区和国际事务等一系列内容。
白宫在声明中称：“拜登副总统强调建设一个着眼对两国重要实际议题的中美关系的重要性，并对进一步发展双边合作......努力表示支持。”拜登与习近平周二进行了通话。
习近平下周二将在白宫与美国总统奥巴马会面。（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳
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