中美官员沟通 承诺强化两国关系

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京/华盛顿3月20日（记者 Anna Yukhananov/Sui-Lee Wee） - 中美官员周三承诺强化两国关系，尽管对汇率、互联网安全和朝鲜半岛问题的担忧仍在。
美国财政部长雅各布·卢与中国总理李克强会面，结束为期两天的访问。他与中方官员就经济改革重启对话，但指出汇率问题需要更多行动。
“讨论中明显可以看出中国非常重视改革，难点是取得实质进展，”雅各布·卢在返回华盛顿前对记者表示。
谈及经济改革，雅各布·卢指出，主要的问题是“如何产生更多国内需求和增长”。
中国一个政府网站报道称，李克强表示，中美关系应“创新思维”，两国应该“用战略、全局和长远的眼光看待彼此”。
中国政府称，中国外交部长王毅周三在与美国国务卿克里通话时指出，“当前中美关系正站在新的历史起点上，我们要在前人的基础上进一步开拓进取”。
美国一名高官称，克里恭喜王毅上任，与王毅探讨了下个月访华的计划，并提及双边和地区问题、朝鲜以及互联网安全。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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