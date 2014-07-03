习近平：希望美国客观认识中国 两国要多栽花少栽刺

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京7月3日 - 《中国日报》周四援引中国国家主席习近平的话报导称，中美应多栽花、少栽刺，希望美国能够客观认识中国。
习近平在与美国前财长保尔森会晤时表示，他希望双方充分发挥中美战略与经济对话等机制的作用，为中美关系不断凝聚和注入正能量。
中美第六轮战略与经济对话将于下周在北京举行。
《中国日报》援引习近平的话报导称：“双方要扩大利益契合点，加强合作，多栽花、少栽刺，排除干扰，避免猜忌和对抗。”
习近平表示，中国将坚持走和平发展道路，承担与自身国力相适应的国际责任和义务。
“希望美方客观认识中国的基本国情和内外政策。”
美国财长雅各布·卢周二表示，人民币汇率对美国来说是个“非常大的问题”，人民币需要进一步升值。
雅各布·卢和美国国务卿克里将参加中美第六轮战略与经济对话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。