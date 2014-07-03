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时事要闻 | 2014年 7月 3日 星期四 14:24 BJT

习近平：希望美国客观认识中国 两国要多栽花少栽刺

路透北京7月3日 - 《中国日报》周四援引中国国家主席习近平的话报导称，中美应多栽花、少栽刺，希望美国能够客观认识中国。

习近平在与美国前财长保尔森会晤时表示，他希望双方充分发挥中美战略与经济对话等机制的作用，为中美关系不断凝聚和注入正能量。

中美第六轮战略与经济对话将于下周在北京举行。

《中国日报》援引习近平的话报导称：“双方要扩大利益契合点，加强合作，多栽花、少栽刺，排除干扰，避免猜忌和对抗。”

习近平表示，中国将坚持走和平发展道路，承担与自身国力相适应的国际责任和义务。

“希望美方客观认识中国的基本国情和内外政策。”

美国财长雅各布·卢周二表示，人民币汇率对美国来说是个“非常大的问题”，人民币需要进一步升值。

雅各布·卢和美国国务卿克里将参加中美第六轮战略与经济对话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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