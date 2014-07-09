中美战略与经济对话开幕

路透北京7月9日（记者 Lesley Wroughton/Michael Martina） - 第六轮中美战略与经济对话周三在北京开幕，此次对话预计将聚焦于网络安全、海上争议、人民币汇率以及投资协定等议题。

本轮对话为期两天。专家称，继数月来两国唇枪舌剑后，此次对话成为两国缓解关系的契机。

参加此次对话的美方代表团由美国国务卿克里和财长雅各布·卢率领，中方代表团由中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪率领。

中国国家主席习近平在开幕式上致辞时称：“中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。”

“在这样的形势下，我们双方更应该登高望远，加强合作，坚持合作，避免对抗，既造福两国，又兼济天下。”

美国总统奥巴马发表声明欢迎对话开幕，称美国致力于同中国一起建设“新型”关系，扩大务实合作，建设性地管控分歧。

“美国欢迎中国稳定、和平、繁荣崛起，”奥巴马说，“我们仍决心确保合作成为整体双边关系的主调。”

习近平指出，两国应共同打击一切形式的恐怖主义，并加快双边投资协定谈判。

美国希望，投资协定的达成能为美国企业在中国提供一个更公平的竞争环境。中国官员则表示，寄望于投资协定推动中国国内改革。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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