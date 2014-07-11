中美战略与经济对话落幕 双方就加强军事关系等达成共识

路透北京7月10日（记者 Lesley Wroughton/Michael Martina） - 第六轮中美战略与经济对话周四落下帷幕，双方就加强两国军事关系、反恐合作等达成共识，但眼下并无迹象显示双方在棘手的网络安全和海洋纠纷问题方面取得进展。

本轮对话为期两天，中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪同美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢共同主持对话。

中美战略与经济对话更多地旨在管理两国日趋复杂、有时面临考验的双边关系。

双方在对话中对从人民币汇率到朝鲜问题等一系列议题进行了磋商。杨洁篪在对话结束后的联合记者会上称，双方同意加强在反恐、执法等领域的合作，同意认真落实两国两军领导人就发展两军关系达成的共识，深化两军交流与合作，推动中美新型军事关系建设。

对于海洋纠纷和网络安全这两个最为敏感的问题，杨洁篪基本上重申了中国政府的立场。

杨洁篪称：“中方在对话中重申了在东海、南海问题上的原则立场，强调中方将继续坚定维护领土主权和海洋权益，同时始终致力于与直接当事方通过对话协商处理和解决有关问题。”

“中方要求美方秉持客观、公正立场，恪守不选边站队的承诺，为维护地区和平稳定发挥建设性的作用。”

美国坚称在相关问题上没有持立场，但批评中国在南海的行为。

克里在记者会上称，双方在网络安全问题上进行了坦诚的磋商，并且认为继续磋商很重要。

杨洁篪称，在网络安全问题上，中方主张在相互尊重、相互信任的基础上加强合作，共同构建和平、安全、开放合作的网络空间。中方认为网络空间不应成为损害别国利益的工具。中方希望美方为中美在网络领域开展对话合作创造条件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。