中美认识到“新冷战”没有市场--中国官媒

路透上海7月12日 - 《人民日报》在第六轮中美战略与经济对话闭幕后发表评论文章称，中国和美国必须避免“新冷战”。

本轮中美战略与经济对话周四落下帷幕，双方就加强两国军事关系、反恐合作等达成共识，但并无迹象显示双方在棘手的网络安全和海洋纠纷问题方面取得进展。

“中美双方都认识到，今天的世界已经发生深刻变化，‘新冷战’没有任何市场，”文章称。

文章作者署名钟声，经常发表有关对外政策的观点。

文章称，中美关系面临的最大风险是不理性的误解误判，双方加强战略沟通越来越重要。

文章还称，中美关系是当今世界最重要，也是最复杂的双边关系之一。这种复杂多元的局面恐怕会长期存在。

“处理得好，能造福双方；处理不好，则会滑向恶性竞争甚至冲突。”

文章指出：中美关系的关键要排除干扰，坚持推进“积极议程”，把好事办足、办好。如下几件事颇值得关注：一是双边投资协定（BIT）谈判，二是应对气候变化，三是加强两军关系。（完）

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