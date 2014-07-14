中美认识到“新冷战”没有市场--中国官媒

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透上海7月12日 - 《人民日报》在第六轮中美战略与经济对话闭幕后发表评论文章称，中国和美国必须避免“新冷战”。
本轮中美战略与经济对话周四落下帷幕，双方就加强两国军事关系、反恐合作等达成共识，但并无迹象显示双方在棘手的网络安全和海洋纠纷问题方面取得进展。
“中美双方都认识到，今天的世界已经发生深刻变化，‘新冷战’没有任何市场，”文章称。
文章作者署名钟声，经常发表有关对外政策的观点。
文章称，中美关系面临的最大风险是不理性的误解误判，双方加强战略沟通越来越重要。
文章还称，中美关系是当今世界最重要，也是最复杂的双边关系之一。这种复杂多元的局面恐怕会长期存在。
“处理得好，能造福双方；处理不好，则会滑向恶性竞争甚至冲突。”
文章指出：中美关系的关键要排除干扰，坚持推进“积极议程”，把好事办足、办好。如下几件事颇值得关注：一是双边投资协定（BIT）谈判，二是应对气候变化，三是加强两军关系。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。