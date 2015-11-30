奥巴马、习近平称将共同推进巴黎协议谈判进程（更新版）

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透巴黎11月30日 - 美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周一称，将共同推进巴黎协议谈判进程，确保本世纪的“世界经济向绿色低碳发展”。
奥巴马与习近平会面时表示，中美两国去年提出的削减排放承诺有助于推动其他国家效仿。
超过150位国家领导人抵达巴黎参加联合国气候变化大会。
“作为世界上两个最大的经济体和排名前两位的碳排放国，我们都决定采取行动是我们的责任，”奥巴马说道。“我们在这个问题上的领导力一直是绝对重要的。”
奥巴马指出，两国将在谈判中共同努力，促成协议达成，向本世纪世界经济向绿色低碳发展迈进，以及为适应气候变化的发展中国家提供“有力的”资金支持。
习近平表示，两国将合力推动本届气候变化大会实现预期目标，并指出当前形势下两国的合作至关重要。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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