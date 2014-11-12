中美领导人举行深入会谈 在贸易气候等多方面达成协议（更新版）

2014年11月12日，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行联合记者会。 REUTERS/Petar Kujundzic

（新增引言和细节）

路透北京11月12日（记者 Matt Spetalnick/Michael Martina） - 美国和中国周三宣布了一项到2030年削减温室气体排放的联合计划，这是美国总统奥巴马和中国国家主席习近平在进行深入双边会谈中达成的几项协议之一。

中美拥有强劲经贸关系，但在中国与邻国的海上领土争端、网络间谍、贸易和人权等多方面中美仍存在分歧。

奥巴马称，欢迎和平、繁荣、稳定的中国。他与习近平在北京人民大会堂举行了一年多来的首次正式会谈。

官员们表示，习近平和奥巴马周二在晚宴过程中和之后进行了五个小时的交流，较计划时间多了两个小时。

奥巴马还指出，中美之间存在重大差异，但习近平愿以建设性的方式进行接触，令他深受鼓舞。

“我们之间存在重大差异...但主席先生，对于您愿意进行建设性的对话，我对此深受鼓舞，”奥巴马在双方于北京开始正式会谈时说。“中美两国各自的成功对彼此都休戚相关，美国欢迎和平、繁荣、稳定的中国。”

习近平告诉奥巴马，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

尽管美国官员在奥巴马启程到中国前预计他此行不会取得任何重大成功，但是中美双方在奥巴马访华期间努力在签证、经贸、气候变化以及军事关系等方面达成了一系列成果。

尽管两国领导人在公开场合，尤其是在亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议上表现得一团和气，两国仍有很深的分歧。

奥巴马告诉习近平，美国支持香港举行自由、公平和反映民意的选举，习近平回应道香港事务纯属中国内政。两人在会谈后的中美联合记者会上做此表述。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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