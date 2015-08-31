习近平及中国多位高官会晤赖斯 强调中美关系积极面

路透北京8月28日 - 中国国家主席习近平、国务委员杨洁篪等周五与来访的美国总统国家安全事务助理赖斯进行会晤，并在会面中重点强调两国关系中的积极面。习近平下个月将对美国进行国事访问。

赖斯同杨洁篪举行会谈时表示：“我们已经看到，近几个月我们的双边关系在不断发展和强化。我们还发现了我们无疑期待倚重的已经扩大和深化合作的领域。”

“与此同时，我们一直都能开诚布公地交流我们双方都承认需要有效解决的分歧。”

杨洁篪表示，在双方共同努力下，中美关系近来总体保持良好发展势头。

习近平与赖斯会面时称，一个稳定、不断发展的中美关系，不仅符合两国和两国人民的根本利益，也有利于维护亚太乃至世界的和平和发展。

“我们愿同美方共同努力，不断拓展双边、地区、全球各领域务实合作，以建设性方式管控敏感问题，努力使中美关系更多更好地惠及两国和世界各国人民。”

赖斯还与中国中央军委副主席范长龙进行了会面。范长龙称，这是他与赖斯一年内进行的第四次会面。

新华社援引范长龙的话称：“下一步，双方应努力管控好分歧和风险，继续推进中美新型军事关系发展。”

赖斯称，近年来美中建立了健康稳定的两军关系，希望双方进一步加强交流对话、扩大务实合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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