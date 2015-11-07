中国有能力完成今年增长目标 美年内加息可能性增加--副财长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周六强调，中国有信心、也有能力完成今年7%左右的经济增长目标。他同时认为，美联储12月启动利率正常化、加息的可能性在增加。
他在国际金融论坛全球年会上并表示，“十三五”(2016-2020年)规划明确回答了未来五年的发展速度达到年均6.5%以上，并强调经济增长的前提基础是提高发展的平衡性、包容性、可持续性。
国家主席习近平此前在十三五规划建议说明时称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。
针对中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前曾表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。
对于国际经济金融形势带来的挑战，朱光耀指出，“2015年是全球经济处于国际金融危机爆发来最复杂严峻的一年，全球经济增长率连续下调，面临新一轮衰退的风险。”
他称，全球主要经济体货币政策持续分化，美联储12月启动利率正常化的可能性在增加，而主要发达经济体货币政策明显分化对金融市场和经济的影响需要密切关注。
他指出，当前全球经济出现的新变化主要包括：全球利率水平处于二战以来的最低水平，极低的利率水平下，全球流动性充裕却没有支持实体经济发展，出现全球性企业融资难题；而2015年也是多年来首次出现发展中国家贸易增长水平低于发达国家，需要高度警觉。
朱光耀并判断，目前全球大宗商品价格下降将持续，预计2016年或将还要持续一段时间。
周五公布的数据显示，美国10月非农就业岗位大幅增长，改变此前两个月的增长不振局面，失业率降至七年半低点，显示出美国经济的力道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息几乎成为定局。
国家发改委副主任宁吉喆在同一会上表示，前三季经济结构调整出现成效，消费对经济贡献已超过60%，服务业增加值超过50%。中国还要加强公共产品和公共服务的投入，加强包括铁路、公路、水运、航空、管道、通讯、电力、市政、环保等基础设施的建设，推进基础设施现代化。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。