中美就安理会可对朝鲜核试验通过新决议达成共识

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月27日（记者 David Brunnstrom/Megha Rajagopalan） - 美国国务卿克里和中国外交部长王毅周三对安理会可就朝鲜核试验通过新的决议达成共识，尽管取得实质性进展的迹象不多。
“中方同意安理会采取进一步措施，通过一份新的决议，”王毅在与克里举行的联合记者会上说道。
“同时必须指出，新的决议不是为了刺激局势紧张。”
克里称，双方就在联合国加大努力、达成强有力的决议、引入限制朝鲜进一步推进核项目和弹道导弹项目能力的重大新举措达成共识。
“就目标达成共识是不够的，我们认为我们需要就达成目标的必要步骤达成共识，”克里说道。
克里指出，中朝货物和服务贸易是可以向朝鲜施压、让其回到谈判桌的砝码之一。
“所有国家，特别是那些寻求全球领导角色的国家，都有共同面对这一挑战的基本责任，”克里说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
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