中美官员沟通，承诺强化两国关系

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/华盛顿3月20日 - 中美官员周三承诺强化两国关系，尽管对汇率、互联网安全和朝鲜半岛问题的担忧仍在。
美国财政部长杰克卢会晤中国总理李克强，结束为期两天的访问。他与中方官员就经济改革重启对话，但指出汇率问题需要更多行动。
“讨论中明显可以看出中国非常重视改革，难点是取得实质进展，”杰克卢在返回华盛顿前对记者表示。
谈及经济改革，杰克卢指出，主要的问题是“如何产生更多国内需求和增长。”
中国一个政府网站报导称，李克强表示，中美关系应“创新思维”，两国应该“用战略、全局和长远的眼光看待彼此。”
中国政府称，中国外交部长王毅周三在与美国国务卿克里通话时指出，“当前中美关系正站在新的历史起点上，我们要在前人的基础上进一步开拓进取”。
美国一名高官称，克里恭喜王毅上任，与王毅探讨了下个月访华的计划，并提及双边和地区问题、朝鲜以及互联网安全。（完）
如欲参考原文报导，请点选 (编译：李富强；发稿：程芳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。