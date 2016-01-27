中美就安理会可对朝鲜核试验通过新决议达成共识

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月27日 - 美国国务卿克里和中国外交部长王毅周三对安理会可就朝鲜核试验通过新的决议达成共识，尽管取得实质性进展的迹象不多。
“中方同意安理会采取进一步措施，通过一份新的决议，”王毅在与克里举行的联合记者会上说道。
“同时必须指出，新的决议不是为了刺激局势紧张。”
克里称，双方就在联合国加大努力、达成强有力的决议、引入限制朝鲜进一步推进核项目和弹道导弹项目能力的重大新举措达成共识。
“就目标达成共识是不够的，我们认为我们需要就达成目标的必要步骤达成共识，”克里说道。
克里指出，中朝货物和服务贸易是可以向朝鲜施压、让其回到谈判桌的砝码之一。
“所有国家，特别是那些寻求全球领导角色的国家，都有共同面对这一挑战的基本责任，”克里说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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