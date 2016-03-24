更新版 1-美国希望举行对话 解决中国对在韩部署“萨德”系统的关切

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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路透华盛顿3月22日 - 美国负责军备控制与国际安全事务的副国务卿高特莫勒(Rose Gottemoeller)周二称，美国希望与中国对话，以解决中国对华府可能在韩国部署“萨德”反导系统（战区高空区域防御系统）的关切。美韩正在讨论在韩部署“萨德”系统。
高特莫勒强调，美国与韩国的有关讨论刚开始，尚未就部署“萨德”系统作出任何决定。
高特莫勒亦强调，“萨德”系统是防御性质的，针对的是朝鲜而非中国。
“‘萨德’系统确实只能扞卫部署了这个系统的那片区域，其覆盖范围并没有中方似乎担忧的那么大，”她在早餐会上对记者表示。
“我们非常乐意并希望有机会坐下来与中国讨论‘萨德’系统特定的技术局限与事实，”她说道。
高特莫勒没有就中美的相关讨论给出时间表。
中国外交部发言人华春莹表示，“萨德”问题“绝对不是一个简单的技术的问题”。
“当前朝鲜半岛局势高度的复杂敏感。我们希望有关国家慎重地处理有关问题，我们也要求有关国家不要做有损中国安全利益的事情，”华春莹表示。(完)
编译 李富强 审校 王燕焜
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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