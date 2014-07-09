中美战略与经济对话开幕

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月9日（记者 Lesley Wroughton/Michael Martina） - 第六轮中美战略与经济对话周三在北京开幕，此次对话预计将聚焦于网络安全、海上争议、人民币汇率以及投资协定等议题。
本轮对话为期两天。专家称，继数月来两国唇枪舌剑后，此次对话成为两国缓解关系的契机。
参加此次对话的美方代表团由美国国务卿克里和财长雅各布·卢率领，中方代表团由中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪率领。
中国国家主席习近平在开幕式上致辞时称：“中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。”
“在这样的形势下，我们双方更应该登高望远，加强合作，坚持合作，避免对抗，既造福两国，又兼济天下。”
美国总统奥巴马发表声明欢迎对话开幕，称美国致力于同中国一起建设“新型”关系，扩大务实合作，建设性地管控分歧。
“美国欢迎中国稳定、和平、繁荣崛起，”奥巴马说，“我们仍决心确保合作成为整体双边关系的主调。”
习近平指出，两国应共同打击一切形式的恐怖主义，并加快双边投资协定谈判。
美国希望，投资协定的达成能为美国企业在中国提供一个更公平的竞争环境。中国官员则表示，寄望于投资协定推动中国国内改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。