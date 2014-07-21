美国海军称中国向夏威夷附近公海派遣一艘情报船

路透华盛顿7月20日（记者 Phil Stewart） - 美国海军周日称，由美国主导的多国海军演习期间，中国向夏威夷附近的公海派遣了一艘情报船。此次演习涉及22个国家，中国今年首次参加该演习。

美国海军淡化中国情报船的接近可能对美国构成的情报威胁，称两年前的上一次环太平洋(Rim of the Pacific)演习期间，中国也派遣了一艘类似的船只进行观察。

“我们已经采取了一切必要的预防措施保护我们的关键信息。”美国太平洋舰队首席发言人Darryn James说道。

“我们预计这艘船将继续位于美国领海以外，也不会影响环太平洋演习。”

中国没有立即进行置评。

美国也在公海和国际空域收集情报，美国海军没有对中国情报船只的出现提出抗议。

James称，虽然该船位于美国200海里的专属经济区内，其行为符合国际法。

“据我所知，这是第一次有国家既参加环太平洋演习，又向夏威夷附近派遣情报船。”James说道。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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