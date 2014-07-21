美国海军称中国向夏威夷外公海派遣一艘情报船

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月20日 - 美国海军周日称，由美国主导的多国海军演习期间，中国向夏威夷外的公海派遣了一艘情报船。此次演习涉及22个国家，中国今年首次参加该演习。
美国海军淡化中国情报船的接近可能对美国构成的情报威胁，称两年前的上一次环太平洋(Rim of the Pacific)演习期间，中国也派遣了一艘类似的船只进行观察。
“我们已经采取了一切必要的预防措施保护我们的关键信息。”美国太平洋舰队首席发言人Darryn James说道。
“我们预计这艘船将继续位于美国领海以外，也不会影响Rim of the Pacific演习。”
中国没有立即进行置评。
美国也在公海和国际空域收集情报，美国海军没有对中国情报船只的出现提出抗议。
James称，虽然该船位于美国200海里的专属经济区内，其行为符合国际法。
“据我所知，这是第一次有国家既参加Rim of the Pacific演习，又向夏威夷附近派遣情报船。”James说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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