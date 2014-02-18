克里呼吁中国互联网自由 中方作出回应

路透北京2月17日 - 美国国务卿克里呼吁中国互联网自由，中国外交部发言人对此作出回应。

克里周六访华期间在北京与中国网络上活跃的博主会面，在约40分钟的座谈过程中，他表示支持中国互联网自由和广泛人权。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中国的事情要由中国人自己根据自己的国情来决定。

她反问道，如果没有这些年来中国互联网事业的巨大发展，哪来的博主？

她说：“中国的事情要由中国人自己根据自己的国情来决定，如果想通过这种方式使中国朝着某些人所期待的方向去转变，这未免也太过于天真了一些。”

她并补充道：“我想这个座谈会的议题其实也可以更开放一些，比如说也可以讨论一下斯诺登案这样的一些问题。”斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因曝光美国机密的监控项目，令美国政府在国际社会陷入尴尬境地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。