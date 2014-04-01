中国希望美国将有关网络安全言论转化为政策与行动

路透北京3月31日 -中国外交部周一对美国国防部长哈格尔关于网络安全的言论作出回应，称中方希望美能将有关言论切实转化为政策与行动。

哈格尔称，五角大楼寻求与盟友及竞争对手“公开和透明”其网络能力和意图。

他还敦促其他国家在网络空间保持克制，称美国希望提升互联网质量，使之成为“自由和繁荣的催化剂”。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中方注意到美方的表态。

洪磊称，中方一贯认为，信息通信技术应有助于促进各国社会和经济的全面发展和人民福祉。

维护网络空间和平、避免成为新的战场符合国际社会的共同利益。中方希望美能将有关言论切实转化为政策与行动，与国际社会一道推动构建一个和平、安全、开放、合作的网络空间。（完）

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