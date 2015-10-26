中国美国商会敦促美国修改中美BIT中的国家安全条款

路透北京10月23日 （记者 Michael Martina） - 中国美国商会周五称，美国与中国谈判时必须修改中美双边投资协定（BIT）中的一项标准国家安全条款，否则就有允许中国限制美国市场准入的风险。

作为BIT谈判的一部分，中美正就缩小不向对方投资者开放的行业负面清单范围进行谈判。

在中美双边投资协定中对敏感行业保留一项标准豁免，可能会使中国将该条款应用到中国的国家安全上，而中国对国家安全的定义更广泛，涵盖从军事到生态、社会和文化安全的一切领域。

中国美国商会BIT谈判特别工作组的主席Tim Stratford对记者表示，华府应修改其自2012年起使用的示范协定，以应对“中国情况”。

“尽管这对谈判来说是一个非常有力的起点，但恰当的做法或许是对此作出一些修改，使其更直接可用，”Stratford在中国美国商会有关BIT谈判的报告吹风会上向记者表示。

“如果中国方面有同样的豁免条款，但他们对该条款的定义范围如此广泛，那你就会知道为何那会引发一些担忧，”Stratford说道。（完）