中国美国商会敦促美国修改中美BIT中的国家安全条款

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透北京10月23日 （记者 Michael Martina） - 中国美国商会周五称，美国与中国谈判时必须修改中美双边投资协定（BIT）中的一项标准国家安全条款，否则就有允许中国限制美国市场准入的风险。
作为BIT谈判的一部分，中美正就缩小不向对方投资者开放的行业负面清单范围进行谈判。
在中美双边投资协定中对敏感行业保留一项标准豁免，可能会使中国将该条款应用到中国的国家安全上，而中国对国家安全的定义更广泛，涵盖从军事到生态、社会和文化安全的一切领域。
中国美国商会BIT谈判特别工作组的主席Tim Stratford对记者表示，华府应修改其自2012年起使用的示范协定，以应对“中国情况”。
“尽管这对谈判来说是一个非常有力的起点，但恰当的做法或许是对此作出一些修改，使其更直接可用，”Stratford在中国美国商会有关BIT谈判的报告吹风会上向记者表示。
“如果中国方面有同样的豁免条款，但他们对该条款的定义范围如此广泛，那你就会知道为何那会引发一些担忧，”Stratford说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。