骆家辉称中国必须更多作为以保护知识产权

路透北京11月14日（记者 Michael Martina） -美国驻中国大使骆家辉周四称，中国面临严峻的知识产权挑战，这削弱了中国政府推进创新的努力。

对于在华外企而言，知识产权是令他们长期头痛的问题。批评人士认为，中国在知识产权方面监管不力，造成外企不敢向中国转移技术和申请专利。

由于中国在知识产权方面管理松懈，导致美国的创新遭受“系统性被盗”，美国因而扼腕疾首。

骆家辉称，在知识产权拥有者确信他们的知识产权能够得到法律保护之前，中国在这方面还有“很长的路”要走。

他还称，中国“明显正在朝着正确的方向迈进”，但对商业秘密法律法规的改革迫在眉睫。

中国外交部发言人秦刚对骆家辉的言论持有异议，他在周四例行记者会上被问及此问题时表示，为推进知识产权保护，中国在立法、司法、执法、行政、宣传教育等各方面都做出了巨大努力，并取得了显着成就。

秦刚称：“在知识产权保护问题上，我们希望有关国家能够加强对话交流，增进相互了解，而不是一味施压、指责。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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