美驻华大使骆家辉称，中国须更多作为以保护知识产权

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月14日（记者 Michael Martina） - 美国驻中国大使骆家辉周四称，中国面临严峻的知识产权挑战，这削弱了中国政府推进创新的努力。
对于在华外企而言，知识产权是令他们长期头痛的问题。批评人士认为，中国在知识产权方面监管不力，造成外企不敢向中国转移技术和申请专利。
由于中国在知识产权方面管理松懈，导致美国的创新遭受“系统被盗”，美国因而扼腕疾首。
骆家辉称，在知识产权拥有者确信他们的知识产权能够得到法律保护之前，中国在这方面还有“很长的路”要走。
他还称，中国“明显正在朝着正确的方向迈进”，但对商业秘密法律法规的改革迫在眉睫。
中国外交部发言人秦刚对骆家辉的言论持有异议，他在周四例行记者会上被问及此问题时表示，为推进知识产权保护，中国在立法、司法、执法、行政、宣传教育等各方面都做出了巨大努力，并取得了显着成就。
秦刚称：“在知识产权保护问题上，我们希望有关国家能够加强对话交流，增进相互了解，而不是一味施压、指责。”（完）
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)