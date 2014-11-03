打击“伊斯兰国”或是中美领导人APEC上能够达成的共识

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/华盛顿（Michael Martina/David Brunnstrom） - 中美两国本月稍晚些时候将探讨合作打击“伊斯兰国”问题，而最有可能实现的结果是双方都减少在反恐政策方面的相互批评。
中美均表示，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平将在北京召开的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议间隙谈论上述问题。
类似共享情报资源这样的合作估计很难实现。中国也不会承诺派遣部队或提供武器。
但专家和外交人士指出，在美国发动对伊拉克和叙利亚境内的极端武装分子的持续空袭，而中国在新疆的统治面临外界批评的背景下，双方在打击“伊斯兰国”问题上达成共识能够实现政治红利。
“很可能看到中国不再批评美国。这可能就是合作，”美国弗吉尼亚大学研究全球主义的助理教授Philip Potter说。
作为回报，美国将对中国当局所谓的新疆伊斯兰分裂主义武装分子的威胁给予更多认可。
一些专家指出，美国对东突厥斯坦伊斯兰运动（东伊运） 的立场可能变得更有利于北京当局。
“美国坚持2002年政府作出的东伊运为恐怖组织的认定，而且我们也支持联合国对东伊运的认定，”美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）对路透说。
他并表示，“我反对有关争取中国合作打击‘伊斯兰国’的隐含前提是利益交换的说法；我们认为中国应该继续在打击‘伊斯兰国’的国际合作方面做出自己的贡献，这也符合中国的利益。”
在打击极端主义分子方面，中国经常要求美国放弃“双重标准”。
“打击‘东突’恐怖势力是国际反恐斗争的重要组成部分，我们希望得到国际社会的支持和配合。”中国外交部发言人洪磊周四对记者表示。“打击恐怖主义应该标本兼治，不应该搞双重标准，与特定的民族挂钩。”
此外，中国在公开谈论与美国合作方面的仍不够明确。在被问及是否将与美国合作限制武装组织的非法交易时，洪磊表示，中国愿本着相互尊重、平等合作的原则，与美国加强反恐交流合作。
美国官员表示，“伊斯兰国”通过石油销售、赎金、敲诈勒索和其他非法活动每个月能够获得数千万美元资金，白宫已经威胁对任何购买武装分子原油的买方实施制裁。
但是，中美两国领导人公开谈论上述问题的深入程度可能有限。中美情报共享的前景充满不确定性。
专家表示，考虑到中美经常出现的紧张关系，中国在外交层面提供支持将是个积极的进展。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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