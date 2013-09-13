中国称不希望美国成为钓鱼岛、南海问题第三方

路透北京9月13日 - 中国国防部周五称，中国军方本周对美国表示，在钓鱼岛和南海问题上，不要支持和纵容有关国家为所欲为。

中日两国关系因钓鱼岛争议而趋于紧张。

去年9月11日，日本政府宣布要从私人岛主手中购买钓鱼岛，引燃了中国民众的反日情绪，中国多地爆发声势浩大的反日游行。

此后中日两国的飞机和船只经常在钓鱼岛附近海域出没，玩起类似“猫抓老鼠”的游戏。

中国人民解放军副总参谋长王冠中与美国国防部副部长詹姆斯·米勒的会谈中表示，中国军队始终坚定不移地扞卫国家主权安全、领土完整和海洋权益，中方在处理钓鱼岛及南海问题时始终本着克制态度。

王冠中表示：“这些问题不应成为中美之间的问题，中方也不希望美国成为这些问题的第三方。美国应保持立场和政策的连贯性，不应释放错误信号，支持和纵容有关国家为所欲为。”

王冠中表示，中国希望美国妥善处理问题，避免影响两国战略互信。

米勒则重申美国在有关领土主权归属问题上不持立场的政策主张，呼吁各方采取克制态度，支持中国通过外交途径解决领土纠纷。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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