中国谴责希拉里涉钓鱼岛言论

路透北京1月21日 - 中国周一对美国国务卿希拉里就中日钓鱼岛争端公开支持日方的言论予以谴责。

希拉里与日本外相岸田文雄会面后重申，美国承认钓鱼岛在日本行政管辖范围内。此言激起中方的反对。

中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，希拉里的言论罔顾事实，不分是非。

“我们敦促美方以负责任的态度对待钓鱼岛问题，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局，取信于中国人民。”

洪磊表示，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，有史为凭、有法为据。这是任何人都抹煞不了的。他还重申，中方一贯主张通过对话磋商解决领土争端。

“日本政府执意采取错误‘购岛’行动，并不断采取升级挑衅行为，是导致目前钓鱼岛局势持续紧张的根源所在。这也是任何人都掩盖不了的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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