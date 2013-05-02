中国呼吁美国关注日本民族主义抬头

路透北京5月1日 - 中国驻美国大使崔天凯称，美国应当和其他国家一样担心日本民族主义抬头。此番言论暗示美国不应当在中日钓鱼岛争端中向日本提供鼓励。

中日关系因钓鱼岛争端日趋紧张，中国上月对日本右翼团体船队抵达钓鱼岛附近水域提出抗议。

此外，日本国会议员参拜靖国神社，引发日本同中国及韩国的关系在上月也变得紧张。

“这是要向国际社会发出什么样的信号？”崔天凯就钓鱼岛问题对媒体发表谈话时说道。中国外交部发布了谈话内容。

“所有这些动向已经引起了国际舆论的广泛关注，我相信美方也不会不知道，”崔天凯称。

“美方应当警惕日本政治领导人最近作出的挑衅性举动，”新华社在一篇报道中援引崔天凯的话称。

崔天凯指出，在钓鱼岛问题上，挑起紧张局势、加剧紧张局势的是日本方面。

“我们希望其他方面不要去搬日本的这块石头，更不要让这块石头砸了自己的脚。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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