美高官希望中日通过外交手段解决钓鱼岛争端

路透北京9月14日 - 美国负责亚太事务的助理国务卿拉塞尔（DanielRussel）周六称，希望中国和日本就钓鱼岛争端进行的初步外交接触奏效，毕竟事态升级对谁都不利。

中国和日本的飞机和船只都常常在钓鱼岛附近海域出没，令人担心万一有意外事件发生，可能导致冲突。

拉塞尔称，国际社会不希望钓鱼岛争端失控。

他在北京的一次新闻发布会上称，国际社会渴望经济稳定，不希望看到全球第二大和第三大经济体对立。

他说：“我们希望各方领导人本着克制和敏锐的态度，持续努力通过友好的外交手段控制争端、或解决悬而未决的问题。”

他称，美国以及其他依赖海上航道的国家都非常担心，万一发生意外事件，则可能导致危机或事态升级。

拉塞尔说：“我们希望中日两国冷静的外交接触能奏效，我们注意到日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平在圣彼得堡有过交集或交谈。”他指的是两国领导人在本月稍早的圣彼得堡20国集团（G20）峰会间隙短暂交谈。

中国一直对美国热衷于介入中日争端怀有疑虑。根据日美安全保障条约，若日本施政的区域受到攻击，则美国将负有防卫义务。

美国在日本部署了相当规模的军力，包括在冲绳岛的军力，这里离钓鱼岛不远。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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