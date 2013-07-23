江泽民会见基辛格 称不要怕中美关系存在矛盾

路透北京7月22日 - 中国前国家主席江泽民罕见地重回公众视野，本月在上海会见并宴请了美国前国务卿基辛格及家人。

江泽民对基辛格称，“我们不要怕两国关系存在什么矛盾，只要双方能够坦诚对话，我们就可以期待这个世界会有更美好的未来。”

近期中美关系趋于紧张，因美国指责中国对美进行网络攻击，而美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光的信息则显示美国曾针对中国大陆和香港进行网络监控活动。

江泽民在会见基辛格时，回顾了中美关系曾经历的困难时期。

“中美关系在1989年后确实经历了一段困难时期，之后在双方共同努力下，我和克林顿总统实现了互访，”他说。中国外交部网站周一发布了江泽民7月3日会见基辛格的交谈内容。

江泽民说：“我亲身的体会是，尽管当前中美还存在若干矛盾，但只要我们两国领导人坦诚交换意见，许多问题都是可以解决的。”

江泽民还对基辛格称，习近平是一位非常能干、有智慧的国家领导人。

他说：“你知道，像中国这样一个拥有13亿人口的大国，需要有一位强有力的领导人。”（完）