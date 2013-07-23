江泽民会见基辛格 称不要怕中美关系存在矛盾

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月22日 - 中国前国家主席江泽民罕见地重回公众视野，本月在上海会见并宴请了美国前国务卿基辛格及家人。
江泽民对基辛格称，“我们不要怕两国关系存在什么矛盾，只要双方能够坦诚对话，我们就可以期待这个世界会有更美好的未来。”
近期中美关系趋于紧张，因美国指责中国对美进行网络攻击，而美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光的信息则显示美国曾针对中国大陆和香港进行网络监控活动。
江泽民在会见基辛格时，回顾了中美关系曾经历的困难时期。
“中美关系在1989年后确实经历了一段困难时期，之后在双方共同努力下，我和克林顿总统实现了互访，”他说。中国外交部网站周一发布了江泽民7月3日会见基辛格的交谈内容。
江泽民说：“我亲身的体会是，尽管当前中美还存在若干矛盾，但只要我们两国领导人坦诚交换意见，许多问题都是可以解决的。”
江泽民还对基辛格称，习近平是一位非常能干、有智慧的国家领导人。
他说：“你知道，像中国这样一个拥有13亿人口的大国，需要有一位强有力的领导人。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。