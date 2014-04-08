（修正）美国国防部长首次参观中国航母

(修正第一段措辞)

路透青岛4月7日（记者 Phil Stewart） -美国国防部长哈格尔周一对中国第一艘航空母舰辽宁舰进行了两个小时的参观，这是辽宁舰首次对外国客人开放。

参观辽宁舰是哈格尔三天访华行程的开始，陪同哈格尔一起访华的一名美国官员称，这明显是中国人民解放军展示透明度的真诚姿态。此次是哈格尔担任国防部长后首次访华。

哈格尔参观了辽宁舰的飞行甲板、医疗设施和生活区，并与中国水兵进行了直接交谈。

“我们没有看到该舰的每一个角落。但是我们感觉这是真诚的展示。”一名美国官员匿名说道。

该官员指出，哈格尔是首位正式登上辽宁舰的外国官方参观者；路透尚无法立即进行确认。

这名官员表示，解放军军官清楚未来的挑战。

“那些陪同我们的军官们不只一次地坦诚表示，他们知道海军航空部队的路还很长。这种战斗力的开发和完善颇为不易。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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