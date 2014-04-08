美国国防部长首次参观中国航母

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透青岛4月7日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长哈格尔周一对中国第一艘航空母舰辽宁舰进行了两个小时的参观，这是辽宁舰首次对外国客人开放。
参观辽宁舰是哈格尔三天访华行程的开始，陪同哈格尔一起访华的一名美国官员称，这明显是中国人民解放军展示透明度的真诚姿态。此次是哈格尔担任国防部长后首次访华。
哈格尔参观了辽宁舰的飞行甲板、医疗设施和生活区，并与中国水兵进行了直接交谈。
“我们没有看到该舰的每一个角落。但是我们感觉这是真诚的展示。”一名美国官员匿名说道。
该官员指出，哈格尔是首位正式登上辽宁舰的外国官方参观者；路透尚无法立即进行确认。
这名官员表示，解放军军官清楚未来的挑战。
“那些陪同我们的军官们不只一次地坦诚表示，他们知道海军航空部队的路还很长。这种战斗力的开发和完善颇为不易。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha