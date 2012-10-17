中国副外长称美国QE3增加新兴市场通胀压力

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔10月16日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，美联储最新一轮量化宽松政策（QE3）给全球金融市场带来更多不稳定性，并增加新兴市场的通胀压力。
此番言论直指美联储新一轮购债以刺激经济的计划，是中国与美国互批对方经济政策的最新动态。
崔天凯在布鲁塞尔对记者们表达了他对QE3的关切。美联储稍早推出QE3，每月将购买400亿美元抵押支持债券，并持续实施资产购买行动，直到就业前景明显改善。
崔天凯称，中国受到了外部环境影响，正感受到美国与欧洲经济形势所带来的痛苦。
他还指出，例如近期的QE3，给国际金融市场带来更多不稳定性，增加包括中国在内的发展中经济体的输入型通胀压力，并增加大宗商品市场的不确定性，而这又将影响很多国家的粮食安全。
美联储主席伯南克上周针对中国、俄罗斯以及巴西日益增长的关切为其政策进行辩护，称美联储的刺激性货币政策是否会伤及新兴经济体，还远不清楚。
在直接的呼吁某些新兴经济体允许货币升值时，伯南克还称外汇干预鼓励外资的不稳定内流，但他未直接指明中国。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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