美军高官访华 称美国重返亚太有利地区稳定

2013年4月22日，美军参谋长联席会议主席邓普西在北京与中国人民解放军总参谋长房峰辉的联合记者会上发表讲话。 REUTERS/Andy Wong/Pool

路透北京4月22日（记者 Terril Yue Jones） - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周一访华期间为美国重返亚太政策进行辩护。

美国在阿富汗的战事进入尾声，战略重点东移，这种在亚太地区的“再平衡”战略令中国感到不安。

中国认为，美国的这种政策鼓励了日本、菲律宾和越南等与中国长期存在主权争议的国家。

邓普西称，美国过去是、未来仍将是太平洋地区的重要国家。他在与中国人民解放军总参谋长房峰辉的联合记者会上说：“我们寻求推动该地区稳定。事实上，我们认为，我们存在于亚太不会破坏该地区稳定，我们缺席亚太才会破坏地区稳定。”

关于朝鲜半岛问题，房峰辉称朝鲜进行第四次核试验的可能性是存在的。他呼吁各方在朝鲜半岛问题上共同努力，阻止核试验、阻止制造核武器，并称中方坚决反对朝鲜核试验。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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