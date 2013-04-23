版本:
中国
时事要闻 | 2013年 4月 23日 星期二 09:50 BJT

美军高官访华 称美国重返亚太有利地区稳定

路透北京4月22日（记者 Terril Yue Jones） - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周一访华期间为美国重返亚太政策进行辩护。

美国在阿富汗的战事进入尾声，战略重点东移，这种在亚太地区的“再平衡”战略令中国感到不安。

中国认为，美国的这种政策鼓励了日本、菲律宾和越南等与中国长期存在主权争议的国家。

邓普西称，美国过去是、未来仍将是太平洋地区的重要国家。他在与中国人民解放军总参谋长房峰辉的联合记者会上说：“我们寻求推动该地区稳定。事实上，我们认为，我们存在于亚太不会破坏该地区稳定，我们缺席亚太才会破坏地区稳定。”

关于朝鲜半岛问题，房峰辉称朝鲜进行第四次核试验的可能性是存在的。他呼吁各方在朝鲜半岛问题上共同努力，阻止核试验、阻止制造核武器，并称中方坚决反对朝鲜核试验。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐