中美军方完成救援减灾联合演练

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透成都11月30日电（记者 Terril Yue Jones）---中国和美国士兵周五完成为期一周的人道主义救援减灾联合演练，进一步加深两国军事关系。
此次演习意在通过非作战军事合作加强中美军方关系，并缓解中国周边国家对中国崛起的担忧。此次演习活动期间，20名美军参观了中国三个城市的设施。
美军少将Stephen Lyons称，“我们的高级领导人表态非常清楚：他们在寻求两国间积极的、合作和全面关系。”
“我觉得这种合作精神和透明度有助於向整个地区传递信号，有助我们增进对彼此的了解，”Lyons在成都郊区中国人民解放军的一个军营表示。
中国人民解放军总政治部群众工作办公室主任汤奋少将称，两国军方存在竞争，但肩负共同的责任。
他称，中美军方确实存在差异，但合力救援减灾是必须肩负的责任。
他补充道，双方有很多经验可以彼此分享，也有很多东西可以互相学习。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。