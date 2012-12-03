中美军方完成救援减灾联合演练

路透成都11月30日电（记者 Terril Yue Jones）---中国和美国士兵周五完成为期一周的人道主义救援减灾联合演练，进一步加深两国军事关系。

此次演习意在通过非作战军事合作加强中美军方关系，并缓解中国周边国家对中国崛起的担忧。此次演习活动期间，20名美军参观了中国三个城市的设施。

美军少将Stephen Lyons称，“我们的高级领导人表态非常清楚：他们在寻求两国间积极的、合作和全面关系。”

“我觉得这种合作精神和透明度有助於向整个地区传递信号，有助我们增进对彼此的了解，”Lyons在成都郊区中国人民解放军的一个军营表示。

中国人民解放军总政治部群众工作办公室主任汤奋少将称，两国军方存在竞争，但肩负共同的责任。

他称，中美军方确实存在差异，但合力救援减灾是必须肩负的责任。

他补充道，双方有很多经验可以彼此分享，也有很多东西可以互相学习。（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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