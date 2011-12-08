美澳扩大军事同盟不为遏制中国--美官员

路透北京12月8日电（记者 Michael Martina）---美国国防部副部长弗卢努瓦在与中国军方举行会谈後於周四表示，美方试图消除中方疑虑，美国与澳大利亚扩大军事同盟并非旨在遏制中国。

美国总统奥巴马在上个月的亚洲之行中称，美国要"留在这里（亚太地区）"，并与澳大利亚达成协议，在该国北部派驻美军，使其实际成为一个美军军事基地。

中国军方当时对美国的计划表示谴责，称此举将破坏中美互信、引发冷战时代的敌对状态。

尽管美澳军事同盟和美国对台军售等因素引发紧张关系，中美国防部防务磋商仍於周三如期举行。会谈由美国国防部副部长弗卢努瓦与中国人民解放军副总参谋长马晓天共同主持。

弗卢努瓦对记者表示，马晓天向她问及，美国将在澳大利亚达尔文市部署多达2,500名美国海军陆战队员以及美国战机和海军军舰，意欲何为。

她在美国驻华大使馆媒体吹风会上说："我们告诉马晓天上将和他带领的代表团，美国并非意在遏制中国。我们不将中国视为敌人，这些变动主要是加强我们与澳大利亚的盟友关系。"

弗卢努瓦表示，美国在澳大利亚军事部署计划，是为加强与一个"非常坚定盟友"的关系。

"所以， 这与中国无关，仅涉及澳大利亚，以及我们能够保证继续在该地区存在，而存在的方式与我们面临的挑战，特别是非传统挑战有关。"（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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