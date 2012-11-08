美报告称两年内中国潜艇将可搭载核武器

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
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路透华盛顿11月7日电（记者 Jim Wolf）---美中经济与安全评估委员会草案报告称，中国两年内就可以部署通过潜艇发射的核武器，令中国核武器库增添新军。报告还称这将引发裁军谈判。
美中经济与安全评估委员会在递交美国国会的2012年草案报告中称，在最初拥有核武器的国家中，中国是唯一一个发展此类威慑力量的国家。
报告称，中国“即将获得可信的核三角力量，即路基洲际弹道导弹、潜艇发射的弹道导弹以及空投核弹”。
报告还称，过去数十年，中国的潜艇搭载弹道导弹的能力基本只是象征性的，但现在则即将建立起“类持续性海上战略威慑”。
中国部署此类难以追踪的通过潜艇发射的核武器，将对东亚及其他地区产生重大影响。这也可能增加中美两国的紧张情势。
报告称，针对美国可能发动的核攻击，中国为拥有制衡能力而做出的任何努力“都必将引发印度与俄罗斯审视自己针对中国的核威慑能力”。
中国是很多涉及核武器与核材料的大型国际条约与制度的参与方，但却未加入主要军备限制与控制公约，譬如2010年4月签署的《新削减战略武器条约》以及1987年签署的《中程核力量条约》。过去美国一直同俄罗斯双边讨论这些条约。
上述报告还称，关於将中国纳入现有以及未来核裁军、限制及控制的讨论与协议的计划，美国国会应要求国务院予以阐明。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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