焦点：中美需明确行为准则 避免摩擦失控

2012年9月5日在北京人民大会堂拍到的中美两国国旗。 REUTERS/Feng Li/Pool

路透香港12月18日(记者 Greg Torode) -中国军方和美国及其盟国之间缺乏详细的行为准则，这令人们担心亚洲海域和空域的误判或摩擦失控。

美国军方称，12月5日，一艘美国导弹巡洋舰在南海海域与一艘中国军舰险些相撞，美国舰船采取了避让行动。这被视为两国海军狭路相逢的危险迹象。

而在东海，中国宣布划设东海防空识别区，其范围涵盖中日存争议的钓鱼岛上空，引起了美日韩的强烈不满。

专家称，若中国着手在该地区实施管制，美日韩料将加大空中侦察和巡逻。

华盛顿战略与国际研究中心(Center for Strategic andInternational Studies)中国安全专家葛来仪(BonnieGlaser)称：“出错的机率很高。如果照着现在的路径发展，你不得不怀疑会是什么样的后果。应该搞清楚怎样算是安全的拦截，各国空军之间应该有可靠的沟通渠道。”

葛来仪认为，美国和中国应能够阻止两国间的任何事件升级，但中日之间鉴于民族主义因素和国内政治压力，两国若发生摩擦，可能难以控制事态。

尽管各方围绕行为准则--尤其是海上行为准则--进行了一些例行沟通，但美国和日本的海军军官以及外交人士常常抱怨中国在实施详细行为准则方面进展缓慢。

日本和中国曾于2011年同意讨论设立围绕海上和空中紧急状况的国防热线。但继2012年日本政府“购岛”风波后，会谈停滞不前。

军事官员和分析人士称，1972年美国和前苏联则签署一项协议，此后莫斯科长期沿用该协议作为行为准则，但中国在处理与美国关系时，可能想实施不同于此的准则。

中国向来反对他方在其专属经济区及上空进行军事侦察，而美国等国家则称这是国际空间，因此可以进行常规军事活动。

一名驻亚洲的美国军官表示：“我们不打算改变在该问题上的立场，但我们确实希望与中国确定一些作业准则，简而言之，希望这些准则能让我们更安全地在彼此的空间中活动。”

中国则试图把球踢回给美国，称希望有更详细的准则。

中国外交部发言人华春莹表示，中国已提出希望积极探讨确立在空中和海上的行为准则，希望美方能努力推动交流、对话、合作和互信。

五角大楼发言人普尔(Jeffrey·Pool)则表示，“可持续且可靠的”关系对危机控制至关重要。

他说：“军方之间应鼓励讨论海上安全等战略问题，藉此防止冲突并降低误判的风险。”

新加坡的东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）地区安全分析师IanStorey认为，在中国经济区内的军事活动是症结所在。

他说：“若任何协议支持美国及其盟国在中国专属经济区内的军事侦察活动，中国就不会签署这样的协议。中国一直坚持称这种活动是非法的。我想，所有认真的分析人士都会担心，该地区万一发生某些事件，则失控的风险加大。”

中国与美国曾在1998年签署《中美两国国防部关于建立加强海上军事安全磋商机制的协定》。

美国军方官员和分析人士称，此后双方定期举行了会晤，但在推进行为准则方面并无切实进展。

香港岭南大学专家张泊汇称，随着中国海军触角延伸，中国海军已进入日本以及美国关岛和夏威夷周边的经济区，但中国可能还没准备好与美国磋商类似当初华盛顿与莫斯科达成的协议。

张泊汇称，当有一天中国海军更壮大，感觉跟美国海军旗鼓相当了，也许可安心协商这样的协议，但不是现在。

数十年来，俄美军队经常进入各自的经济区，也清楚知道会被对方监控或跟踪。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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