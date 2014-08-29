中国敦促美国减少或停止对华抵近侦察活动

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京8月28日 - 中国国防部发言人杨宇军周四在国防部例行记者会上称，如果美国确实寻求改善中美关系，最好的办法就是减少直至停止对华的抵近侦察活动。
中国与一些周边邻国在南海及东海主权问题上存在争端，涉及的一些邻国为美国盟友，中美关系因此也一直紧张。
上周的中美军机抵近事件引发两国爆发口水战，美国称本国一架海军巡逻机遭到中国飞机起飞拦截，最近距离在10米之内。
杨宇军在国防部的声明中称，这个事情的发生地是在距离中国海南岛220公里。
他还称，事实上，中方飞行员的操作是专业的，是顾及到安全因素的。
“同那些让本国军队飞行员每天在别人家门口飞来飞去的国家相比，我们更加珍视人员安全和装备安全。”
“如果美方确实希望它不要影响中美关系的话，最好的办法就是减少直至停止对华的抵近侦察活动，”他表示。
杨宇军称：“需要说明的是，美方总是纠缠于双方军机接近距离等技术性问题，却忽略对华保持高频度抵近侦察这个政策性问题。”
“长期以来，美军舰机对中国进行了大范围、高频度的抵近侦察，严重损害中国安全利益。”（完）
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
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