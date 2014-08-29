中国敦促美国减少或停止对华抵近侦察活动

路透北京8月28日 - 中国国防部发言人杨宇军周四在国防部例行记者会上称，如果美国确实寻求改善中美关系，最好的办法就是减少直至停止对华的抵近侦察活动。

中国与一些周边邻国在南海及东海主权问题上存在争端，涉及的一些邻国为美国盟友，中美关系因此也一直紧张。

上周的中美军机抵近事件引发两国爆发口水战，美国称本国一架海军巡逻机遭到中国飞机起飞拦截，最近距离在10米之内。

杨宇军在国防部的声明中称，这个事情的发生地是在距离中国海南岛220公里。

他还称，事实上，中方飞行员的操作是专业的，是顾及到安全因素的。

“同那些让本国军队飞行员每天在别人家门口飞来飞去的国家相比，我们更加珍视人员安全和装备安全。”

“如果美方确实希望它不要影响中美关系的话，最好的办法就是减少直至停止对华的抵近侦察活动，”他表示。

杨宇军称：“需要说明的是，美方总是纠缠于双方军机接近距离等技术性问题，却忽略对华保持高频度抵近侦察这个政策性问题。”

“长期以来，美军舰机对中国进行了大范围、高频度的抵近侦察，严重损害中国安全利益。”（完）

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