中美就两国军机抵近事件针锋相对

路透北京9月8日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国与美国负责安全事务的高官本周会面，就美国所称的中方在海南省附近拦截美国一架海军巡逻机事件针锋相对。

奥巴马政府高官称，美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯（Susan Rice）访问中国期间对几位中国高层官员表示，中国必须停止“危险的拦截做法”。

据新华社报导，中国中央军委副主席范长龙周二会见赖斯时呼吁美方“减少直至停止舰机对华抵近侦察活动”。

中美相关风波始于8月，当时美国政府称中国一架军机在国际空域对美国一架海军巡逻机进行危险的拦截。美国五角大楼称，中国飞行员在距美国飞机几码处作出特技动作。

赖斯在访华期间还与中国国家主席习近平、外长王毅及国务委员杨洁篪会面。

“关于不安全拦截问题，这是危险的行为，可能伤害（中美）双边关系，”一位美国政府高官称。

赖斯同范长龙会面时暗指此事，她说：“我们肯定需要避免任何可能导致两国关系复杂化的事件”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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