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时事要闻 | 2015年 5月 13日 星期三 18:33 BJT

美国考虑向南海争议岛礁附近派军舰和战机 中国表示严重关切

路透北京5月13日 - 中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，对于美国军方考虑派军舰和军机进入中国近期填海造地的南海岛礁12海里海域的说法，中国对美方有关言论表示严重关切，美方有必要予以澄清。

美国一位不具名官员周二表示，五角大楼考虑采取上述行动以维护南海航行自由。

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