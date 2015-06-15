中美签署两国陆军对话机制框架文件--报载

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透上海6月15日 - 《中国日报》报导称，中美签署了《中美陆军交流与合作对话机制框架文件》，并决定增加《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中关于空对空的内容，以避免两国军机相遇时发生误判或者意外事件。
中美双方周五在华盛顿签署了上述框架文件。
该报周一称，中国国防部外事办公室主任关友飞表示，基于该行为准则，中美双方的军队可能将于明年举行陆上联合演习，以确保准则的条款能够得到正确执行。
《中国网》援引关友飞的话称，中美两国将在救灾、人道主义救援，工程兵等方面展开一系列合作，“通过机制的方式不断充实和扩大两国陆军的合作”。
中国国防部称，《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中增加的空对空内容旨在减少中美军机相遇时的误判或意外事件风险。
中国国防部称，中国致力于在9月前就新准则达成共识。
美国国防部长卡特周四与到访的中国中央军委副主席范长龙举行会谈。卡特在会谈中再次呼吁中国停止在南海填海造地，同时强调美国国防部继续致力于扩大同中国的军事接触。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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