美高官称美方乐观看待中美军事交流

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月22日 - 美国陆军参谋长奥迪尔诺（Ray Odierno）周六称，美方对中美军方交流持乐观态度，希望深化关系，以降低误判风险。

奥迪尔诺在北京对记者称，他与中国军方官员就深化两国军方对话进行了“坦率、诚恳且重要的”磋商。

“这主要是关于扩大合作，坦率地说，还包括管理竞争。我们希望在很高的层面扩大合作，在共同关心的领域深化合作，以及建设性地管理我们之间的分歧。” 奥迪尔诺说。

“我认为，我们与中国政府及中国军方有许多共同点。强调两国军方之间加强接触、对话、理解以及建立信任，对我们非常重要。”

中美在亚太地区上存在诸多外交分歧，包括中国在南海和东海的主权主张以及台湾问题等。

“这些是我们长期以来一直在应对的问题，我们也将继续努力解决。”奥迪尔诺说。

一位美国海军情报高官在公共论坛称，他认为中国正在训练军队，旨在有能力在东海与日本打一场“速战速决的”战争。美国国防部周四已试图淡化此番言论的影响。

奥迪尔诺被问及该官员的言论时表示：“我一点都没看到这样的迹象。”

谈到中日东海争端时，奥迪尔诺称：“我们强调中国和日本就该问题进行对话的重要性。”（完）