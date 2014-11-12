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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 13:20 BJT

中美关系：美国总统称与中国主席就促进贸易的重要性达成一致

路透北京11月12日 - 美国总统奥巴马周三称：

* 相信与习近平主席就推进两国关系达成共识

* 与习近平主席就促进贸易的重要性达成一致

* 欢迎中国讨论的改革举措，这提升了市场的重要性

* 新的气候协议目标远大但可以实现

* 气候协议在中美关系中具有里程碑意义

* 欢迎中国在国际安全事务中发挥作用

* 同意就投资协议进行探讨 (完)
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