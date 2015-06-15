中美签署两国陆军对话机制框架文件--报载

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海6月15日 - 《中国日报》报导称，中美签署了《中美陆军交流与合作对话机制框架文件》，并决定增加《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中关于空对空的内容，以避免两国军机相遇时发生误判或者意外事件。
中美双方周五在华盛顿签署了上述框架文件。
该报周一称，中国国防部外事办公室主任关友飞表示，基于该行为准则，中美双方的军队可能将于明年举行陆上联合演习，以确保准则的条款能够得到正确执行。
《中国网》援引关友飞的话称，中美两国将在救灾、人道主义救援，工程兵等方面展开一系列合作，“通过机制的方式不断充实和扩大两国陆军的合作”。
中国国防部称，《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中增加的空对空内容旨在减少中美军机相遇时的误判或意外事件风险。
中国国防部称，中国致力于在9月前就新准则达成共识。
美国国防部长卡特周四与到访的中国中央军委副主席范长龙举行会谈。卡特在会谈中再次呼吁中国停止在南海填海造地，同时强调美国国防部继续致力于扩大同中国的军事接触。（完）
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)