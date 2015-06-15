中美签署两国陆军对话机制框架文件--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月15日 - 《中国日报》报导称，中美签署了《中美陆军交流与合作对话机制框架文件》，并决定增加《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中关于空对空的内容，以避免两国军机相遇时发生误判或者意外事件。

中美双方周五在华盛顿签署了上述框架文件。

该报周一称，中国国防部外事办公室主任关友飞表示，基于该行为准则，中美双方的军队可能将于明年举行陆上联合演习，以确保准则的条款能够得到正确执行。

《中国网》援引关友飞的话称，中美两国将在救灾、人道主义救援，工程兵等方面展开一系列合作，“通过机制的方式不断充实和扩大两国陆军的合作”。

中国国防部称，《海空相遇安全行为准则谅解备忘录》中增加的空对空内容旨在减少中美军机相遇时的误判或意外事件风险。

中国国防部称，中国致力于在9月前就新准则达成共识。