中方拦截美军机很可能与其对华抵近侦察有关--中国国防部

路透北京5月19日 - 针对美国国防部称“两架中国飞机在南海拦截美国侦察机”的消息，环球时报周四援引中国国防部新闻局回应称，注意到媒体有关报导，这很可能与美国军机对华抵近侦察有关，其将对相关情况进行了解评估。

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美国五角大楼周三称，两架中国战机周二在南海上空对一架美国军机进行了“不安全的”拦截；并称这起事件发生在国际空域，当时这架美国侦察机进行“例行的美国巡逻行动”。

一周前，一艘美国军舰驶入南海永暑礁附近海域，中国军方派战机紧急升空，进行巡逻警戒。

美国总统奥巴马5月21-28日亚洲之行在即，此行将出席在日本举行的七国集团（G7）峰会，还将访问越南。（完）