中方拦截美军机很可能与其对华抵近侦察有关--中国国防部

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京5月19日 - 针对美国国防部称“两架中国飞机在南海拦截美国侦察机”的消息，环球时报周四援引中国国防部新闻局回应称，注意到媒体有关报导，这很可能与美国军机对华抵近侦察有关，其将对相关情况进行了解评估。
环球时报是中国官方媒体--人民日报主办并出版的一份报纸。
美国五角大楼周三称，两架中国战机周二在南海上空对一架美国军机进行了“不安全的”拦截；并称这起事件发生在国际空域，当时这架美国侦察机进行“例行的美国巡逻行动”。
一周前，一艘美国军舰驶入南海永暑礁附近海域，中国军方派战机紧急升空，进行巡逻警戒。
美国总统奥巴马5月21-28日亚洲之行在即，此行将出席在日本举行的七国集团（G7）峰会，还将访问越南。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。