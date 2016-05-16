中国回应美国防部涉华军事报告 称报告严重损害双方互信

杨宇军还称：“中方在涉海问题上的立场是一贯的、明确的。我们在南沙进行的岛礁建设，除满足必要的国土防卫需求外，更多的是为民事需求服务，以更好地履行国际责任和义务。美方对中方正当合法的行动横加指责，自己却加强前沿军事部署，频繁派军用舰机到南海炫耀武力。美方口头说的是航行自由，心里想的是行使霸权；嘴上说要保持和平与克制，做的却是推进军事化，这充分暴露了其两面性。”