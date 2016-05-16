中国回应美国防部涉华军事报告 称报告严重损害双方互信

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透北京5月15日 - 中国国防部新闻发言人杨宇军就美国国防部周五发表2016年度《中国军事与安全发展态势报告》发表谈话，称美方报告继续渲染“中国军事威胁”、“中国军力不透明”等陈词滥调，对中国国防政策、东海和南海合法行动肆意歪曲。中方对此表示强烈不满和坚决反对。
美国国防部在该报告中称，预计今年中国将在南海人工岛增加大量军事基础设施，包括通信和侦察系统。
杨宇军称，中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队深化改革，加强武器装备建设，是为了维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。
杨宇军还称：“中方在涉海问题上的立场是一贯的、明确的。我们在南沙进行的岛礁建设，除满足必要的国土防卫需求外，更多的是为民事需求服务，以更好地履行国际责任和义务。美方对中方正当合法的行动横加指责，自己却加强前沿军事部署，频繁派军用舰机到南海炫耀武力。美方口头说的是航行自由，心里想的是行使霸权；嘴上说要保持和平与克制，做的却是推进军事化，这充分暴露了其两面性。”
杨宇军表示，美方年复一年地发表所谓“中国军事与安全发展态势报告”，严重损害双方互信，与中美两国两军关系的发展势头背道而驰。
美国国防部报告称，中国计划增加的军事基础设施，将令中国在这一争议水域拥有长期的“军民两用基地”。（完）
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。