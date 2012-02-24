中国称愿与美方改善中美军事关系

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京2月23日电（记者 Don Durfee）---中国国防部发言人耿雁生周四称，中方愿与美方共同努力，推动中美军事关系发展。中国国家副主席习近平此前访美，与美国五角大楼官员进行了会谈。
中国国防部网站发表的上述评论表明，中国军方对中美军事关系谨慎乐观。
耿雁生称：“我们愿与美方共同努力，本着尊重、互信、对等、互惠原则。”
中国大陆过去曾多次暂停中美军事交流。美国去年9月称，将升级台湾的F-16战斗机群，中方随後表示将取消或推迟中美军事交流。
中国国家副主席习近平上周访美，与美国总统奥巴马、副总统拜登及国防部长帕内塔等人会谈。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。