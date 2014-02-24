美高官称美方乐观看待中美军事交流

特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
路透北京2月22日 - 美国陆军参谋长奥迪尔诺（RayOdierno）周六称，美方对中美军方交流持乐观态度，希望深化关系，以降低误判风险。
奥迪尔诺在北京对记者称，他与中国军方官员就深化两国军方对话进行了“坦率、诚恳且重要的”磋商。
“这主要是关于扩大合作，坦率地说，还包括管理竞争。我们希望在很高的层面扩大合作，在共同关心的领域深化合作，以及建设性地管理我们之间的分歧。” 奥迪尔诺说。
“我认为，我们与中国政府及中国军方有许多共同点。强调两国军方之间加强接触、对话、理解以及建立信任，对我们非常重要。”
中美在亚太地区上存在诸多外交分歧，包括中国在南海和东海的主权主张以及台湾问题等。
“这些是我们长期以来一直在应对的问题，我们也将继续努力解决。”奥迪尔诺说。
一位美国海军情报高官在公共论坛称，他认为中国正在训练军队，旨在有能力在东海与日本打一场“速战速决的”战争。美国国防部周四已试图淡化此番言论的影响。
奥迪尔诺被问及该官员的言论时表示：“我一点都没看到这样的迹象。”
谈到中日东海争端时，奥迪尔诺称：“我们强调中国和日本就该问题进行对话的重要性。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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