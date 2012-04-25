崔天凯：希望美国接触缅甸并非针对中国

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京4月25日电---中国外交部副部长崔天凯周三表示，希望美国与缅甸的再接触举动并非针对中国。
中国官媒和学者担心华府对缅甸的重新关注可能是美国旨在削弱中国对缅甸影响力以及联合亲美国家包围中国努力的一部分。
崔天凯在新闻吹风会上表示，我们当然对缅甸发生的事感兴趣，因为这或会影响到我们边境地区的和平与安宁。
他说道，至于美国为什麽在过去几十年选择不与缅甸接触，而现在却选择接触，这要让美国作出解释。
崔天凯称，中国从未将与缅甸或其他任何国家的友好合作关系视作排除美国的利益，希望美国在此事上也本着同样的精神。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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