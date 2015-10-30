尽管存在协议 中美海军仍存在擦枪走火的风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月30日（记者 Yeganeh Torbati） - 据美国称，2013年美国考彭斯号导弹巡洋舰在南海迅速转向，从而避免与一艘试图阻挡它的中国海军舰艇相撞。2014年，一架中国战斗机接近一架美国海军飞机，最近距离不足9米，白宫称之为“非常令人担忧的挑衅”。

这些属于中美加大力度推动军事沟通协议网络而试图避免的风险类型。

但现有的规则大多不具有约束力，包含例外情况，有时双方的解读也不同，凸显美国加大力度展示其海军实力可能带来局势意外紧张的风险。

周二，美国拉森号导弹驱逐舰驶入南沙群岛中国人工岛礁12海里内，挑战中国的领土主张。美国官员称，这是在该地区经常性“自由航行”巡逻的开始。

相关协议包括中国、美国和其他西太平洋国家2014年签署的《海上意外相遇规则》等。

美国军官们表示，他们努力确保不再出现2013年12月和2014年8月的情况。中国官方媒体指责考彭斯号蓄意挑衅；中国否认美国对战斗机事件的指责，称中国飞行员保持了安全距离。

军事专家们称，这些规则没有执行机制，而且有漏洞。比如《海上意外相遇规则》不涵盖中国使用越来越多的海警船或其他民用船只。

一些专家指出，实际执行中，规则是对所有水域都有效还是只对双方都认可的公海有效存在疑问，美国周二的行动凸显了这个潜在的灰色区域。

去年，中美签署了《中美关于海空相遇安全行为准则谅解备忘录》。上个月，双方签署了该谅解备忘录的修订。

双方还签署了《中美关于建立重大军事行动相互通报信任措施机制的谅解备忘录》。

尽管近期局势紧张，中美军方的合作近几年得到加深。两国海军周四举行高层对话，双方都同意维持对话和已达成的协议，避免出现冲突。

2月，一艘中国护卫舰和一艘美国战舰参加了《海上意外相遇规则》的海上实兵演练。美国海军称，尽管拉森号驶入南沙群岛中国人工岛礁附近海域，中国军舰下个月仍将访问佛罗里达州一个美国海军基地。

了解过去两年南海行动的美国海军官员称，中国军舰人员的通讯和航行理解有所进步。

“他们有了我们之前看不到的专业水准，”一名官员匿名说道。

美国国防部负责亚太安全事务的助理国防部长施大伟（David Shear）9月在参议院作证时表示，中美海军采用《海上意外相遇规则》降低了“可能引发危险局势的误判出现的可能性”。(完)